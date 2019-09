SASK brengt hommage aan oudste studente Charlotte Degezelle

25 september 2019

17u56 0 Roeselare De Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (SASK) pakt uit met een hommagetentoonstelling voor Marie-Louise Dodin (1920-2016), beter gekend onder haar roepnaam Dody. Zij was jarenlang de oudste studente van de SASK en kwam tot ze ruim in de 80 was wekelijks met het openbaar vervoer vanuit Noord-Frankrijk naar Roeselare om grafieklessen te volgen bij Rik De Keyzer. “Tijdens de voorbereidingen voor de expo zeiden Dody’s dochters dat ze nu eindelijk begrepen waarom hun moeder zo graag naar Roeselare kwam”, aldus Rik die tot haar dood bevriend bleef met Marie-Louise.

“Dody was een formidabele madam waar je direct respect voor had”, opent Rik De Keyzer. “Ze had Franse literatuur, filosofie en psychologie gestudeerd, werkte als journaliste voor een Noord-Franse krant en gaf les. Ze was eveneens enorm gebeten door kunst en correspondeerde quasi heel haar leven met Ladislas Kijno, een meester van de abstracte schilderkunst en persoonlijke vriend van Picasso, die ze ontmoet had tijdens haar studies. Na haar huwelijk met Pierre Daquin verhuisde ze van Lys-les-Lannoy naar De Panne en begin jaren ’80 leerde ik haar kennen toen ze zich inschreef aan de Westhoekacademie in Koksijde waar ik grafiek gaf. Toen al maakte ze heel interessante en experimentele grafiek. Haar stijl was lyrisch abstract maar ze werkte steeds vanuit persoonlijke inspiratie. Dody was een echte aanwinst voor m’n atelier. Ze werkte in stilte, maar sprong toch uit de ban en nam de andere leerlingen daarbij op sleeptocht. Toen haar man in 1986 overleed, verhuisde ze opnieuw naar Frankrijk. Maar elk weekend was ze paraat in de Westhoekacademie. Ze reisde telkens uren met tram en trein tot ik haar op een dag aanraadde om voortaan af te stappen in Roeselare en les te volgen in het SASK.”

In 1996 schreef Marie-Louise zich in voor de opleiding grafiek aan het SASK. Tien schooljaren lang, tot haar 87e, volgde ze les op woensdag en donderdag. “De woensdagnacht overnachtte ze aanvankelijk in een hotel, later bij een medeleerling. In de SASK ontmoette ze onder meer Geert Vanallemeersch, Isidoor Goddeeris en Martine Platteau. Ze voelde zich er als een vis in het water en hield er aan om jaarlijks een bibliofiele uitgave te realiseren. Dat was haar stokpaardje en één van die uitgaven kreeg ooit van de eindjury de ongeziene score van 100%. Ze exposeerde in Parijs en Tokio maar had nooit de ambitie om een echte carrière uit te bouwen. Het creëren gaf haar een enorme tevredenheid en zuurstof en ze is tot haar laatste levensjaren artistiek bezig gebleven. Ze had moeite met de trap en maakte dan maar een picknick die ze meenam naar boven zodat ze heel de dag kon werken. Dody is door de jaren veel meer geworden dan een leerling. Ze was een echte vriendin. Maandelijks stuurde ze me brieven en ik paste regelmatig op haar appartement als ze er zelf niet was.”

Dody droomde er zelf van om al haar werken te schenken aan een museum. “Maar ik heb haar dat indertijd afgeraden omdat ik vreesde dat ze ergens ineen donkere kelder zouden verdwijnen. Het leek me beter om werk te maken van een overzichtstentoonstelling die her en der te zien zou zijn en dat is exact wat nu gebeurt in samenwerking met de dochters van Dody. De expo was al te zien in Lys-les-Lannoy en straks in Roeselare. Hopelijk kunnen we ze ook nog tonen in Koksijde. Dody zou zelf zeggen dat we die moeite niet moeten doen, maar in haar binnenste zou ze heel blij zijn. Haar familie ziet het als een eerbetoon en ook ik heb er een heel positief gevoel bij. Ik heb als leerkracht misschien veel gegeven aan Dody als het gaat om kennis over techniek en dergelijke, maar ik heb ook heel veel teruggekregen van haar.”

De hommage aan Dody wordt geopend op vrijdag 27 september om 20 uur in Galerij ’t Punt in de SASk aan de Leenstraat. De expo is te bezoeken tot zaterdag 26 oktober van dinsdag tot vrijdag tussen 24 en 20 uur en p zaterdag van 8.30 tot 17 uur.