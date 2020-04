Sara wenst vriend die net gerepatrieerd werd uit Peru welkom thuis: “Hoewel we elkaar nog niet in levende lijve kunnen zien, ben ik dolblij dat Lucas terug in België is” Charlotte Degezelle

05 april 2020

12u17 2 Roeselare Sara Vanhaverbeke (20) gebruikte onze Ronde tegen Corona om haar vriend Lucas Van Driessche (21) een warme ontvangst in België te geven. De voorbije maanden verbleef Lucas voor een stage in Peru en hij moest door de coronacrisis vroegtijdig gerepatrieerd worden door de overheid.

Sara Vanhaverbeke woont in Roeselare, hartje West-Vlaanderen. Haar vriend Lucas Van Driessche heeft z’n thuisbasis in Ronse, pal tegen de taalgrens. “Maar we leerden elkaar kennen in Brugge waar we allebei studeren”, vertelt Sara. “Meer nog, we zitten op hetzelfde kot dus zijn ondanks de afstand tussen onze woonplaatsen enorm vaak samen.”

Maar sinds eind januari is het koppel gescheiden want Lucas trok voor enkele maanden naar Peru. “Hij liep er stage bij Oye Lena, een ontwikkelingsproject voor kinderen met een beperking”, zegt Sara. “We hielden continu contact via Facebook Messenger en videochat en normaal zou hij op 6 mei terug huiswaarts keren. Maar corona stak stokken in de wielen. Sinds de uitbraak hier in België ben ik enorm ongerust.” Halfweg maart kondigde de president van Peru de noodtoestand af in z’n land. De grenzen gingen dicht, inwoners worden verplicht zich sociaal te isoleren, er geldt een avondklok en privé-voertuigen mogen de baan niet op. “Maar m’n grootste bezorgdheid was de voorbije weken toch wel de plaatselijke gezondheidszorg daar niet kan tippen aan die hier”, gat Sara verder. “ Ik was dan ook dolblij toen ik een week terug hoorde dat Lucas via een repatriëringsvlucht vervroegd naar huis kon.”

Vanmorgen landde Lucas om 8 uur in Zaventem. Maar het is afwachten wanneer Sara hem opnieuw in haar armen kan sluiten. “Door de coronamaatregelen en doordat we zo ver van elkaar wonen is afspreken nu helaas geen optie. Dat is zeker en vast moeilijk en hard, maar ik ben bovenal blij dat hij terug in België is. Dat is echt een pak van m’n hart.”

Via de Ronde tegen Corona verraste Sara Lucas dan ook een bijzondere welkom thuis vanuit de tuin van haar ouders langs de Gotelaar. “Met onder meer stukjes boomstronk maakte ik samen met mijn ouders een boodschap voor hem. Omdat ik absoluut wou dat hij die zou zien, tipte ik hem voorzichtig dat hij zeker voor de tv moest zitten. Vanaf nu kunnen we echt beginnen aftellen naar onze echte hereniging.”