Sander Depovere ziet dat Roeselare lekker op dreef is in oefencampagne: “We staan al behoorlijk ver” Maxime Petit

07 september 2020

10u39 4 Roeselare Knack Roeselare lijkt een maand voor de start van de competitie al helemaal klaar om weer voor de prijzen te gaan. Het team van Steven Vanmedegael versterkte zich gevoelig in het tussenseizoen en dat vertaalde zich zaterdag al in een klinkende overwinning in een oefenmatch tegen Menen.

Roeselare trainde van 8 juni tot begin juli al drie keer per week en vanaf 20 juli startte de officiële voorbereiding. Drie weken eerder dan Menen en dat was ook te merken op het parket, want de motor van Knack draaide veel vlotter dan die van de opponent die het wel zonder zijn Bulgaarse opposite Lapkov moesten doen. De 0-3 (17-25, 21-25 en 18-25) zegt dan ook alles. Ook de bijkomende vierde set ging met 13-25 probleemloos naar Roeselare.

Vanmedegael kon geen beroep doen op middenspeler Pieter Coolman en ook Mathijs Desmet (schouder) kwam niet in actie. Maar uiteraard heeft Roeselare genoeg kwaliteit in de rangen om dat op te vangen. De ploeg werd in het tussenseizoen op drie posities gewijzigd. Stijn D’Hulst is na omzwervingen bij Düren (Duitsland) en Civitanova (Italië) terug van weggeweest en vervangt de Canadees Brett Walsh. Ook de andere Canadees Daniel Jansen Vandoorn verliet Roeselare. In zijn plaats contacteerde de club de Amerikaanse reus George Huhmann (2m12). De eerste indrukken zijn alvast positief en ook in Menen liet de middenman zich al gelden. Niet alleen aanvallend lijkt hij secuur, ook zijn opslagwapen is een extra troef. In de hoofdaanval kwam Michiel Ahyi de rangen versterken. De Nederlander scoorde vorig seizoen nog aan de lopende band voor Gent en probeert nu hetzelfde te doen bij zijn nieuwe werkgever. Zaterdag lukte dat al aardig.

Competitiestart in Gent

Sander Depovere, een blijver, kijkt hoopvol uit naar de competitiestart. “We staan al behoorlijk ver en zijn bezig aan een goede oefencampagne. Met deze ploeg zouden we toch voor de hoofdprijzen moeten meestrijden. We trainen op hoog niveau en de sfeer in de ploeg is ook optimaal.”

Roeselare speelde de laatste officiële wedstrijd begin maart tegen Civitanova in de Champions League. De volgende echte confrontatie staat op 3 oktober geprogrammeerd. De jongens van coach Vanmedegael trekken dan naar Gent voor de start van de nieuwe competitie.