Sander Braeye (28) nieuwe voorzitter CD&V Roeselare SVR

15 juni 2019

11u31 6 Roeselare De CD&V-afdeling van Roeselare heeft een nieuwe voorzitter verkozen. Voormalig co-jongerenvoorzitter Sander Braeye (28) wordt voor de komende drie jaar algemene voorzitter. Hij volgt Jannick De Poorter op. Stéphanie Davidts blijft aan het roer van de jongerenploeg.

Braeye, die 89 procent van de stemmen haalde, is ambitieus. “Als voorzitter wil ik CD&V Roeselare verder op de kaart zetten als de absolute stadspartij van Roeselare. We willen oog hebben voor vernieuwing met respect voor onze tradities. We zijn de partij die opkomt voor alle lagen van de bevolking van jong tot oud. Als voorzitter wil ik er dan ook voor zorgen dat we als partij tussen de mensen blijven staan over de verschillende generaties heen.”

“Tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezing kregen heel wat jonge en nieuwe mensen de kans om op de lijst te staan en dit heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen”, gaat burgemeester Kris Declercq verder. “Ik ben dan ook blij dat er tijdens de legislatuur heel wat nieuwe en jonge mensen de kans krijgen om mee beleid te voeren en dat deze trend zich ook verder zet in de algemene werking van de partij.”