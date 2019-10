Samyn Wonen toont werk van kunstenaar Carl Soete CDR

04 oktober 2019

De design meubelzaak Samyn Wonen pakt opnieuw uit met een kunstevenement en richt deze keer de spots op het werk van Roeselaars kunstenaar Carl Soete. “Het is als professional onze taak om te allen tijde met onze klanten op zoek te gaan naar een meerwaarde voor hun interieurs. Kunst is daar één van de middelen toe. In tegenstelling tot een galerij kunnen we in onze showroom kunstwerken mengen met meubelen. Op die manier slagen we erin onze klanten een idee te geven hoe een kunstwerk in hun eigen interieur een waarde krijgt”, vertelt zaakvoerder David Phlypo. De tentoonstelling wordt op zaterdag 12 oktober afgetrapt met een vernissage in aanwezigheid van Carl Soete zelf die zijn visie over schilderkunst met de aanwezige genodigden zal delen. De expo zelf loopt tot 30 november. Soete schildert sinds 1987. Wie op ontdekkingstocht gaat door het werk ziet een hevig vuurwerk van kleurigheid in een eindeloze variëteit van vormen. Zijn schilderwerken barsten van energie en vertolken de dynamiek en de levendigheid van de stad.