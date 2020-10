Saladette tijdelijk dicht door coronabesmetting CDR

08 oktober 2020

13u11 0

Saladette, de groentebar langs de Hugo Verrieststraat is voorlopig gesloten tot en met zaterdag 10 oktober. Dat meldt zaakvoerster Jozefien Verstraete zelf op Facebook. Haar medewerkster testte positief op Covid-19 en Jozefien wordt in het weekend zelf getest. “Hopelijk is die test negatief zodat ik jullie dinsdag weer kan verwelkomen”, klinkt het.