Rustige start voor winkels in Roeselaarse centrum: “Blij dat er veel politie en gemeenschapswachten op pad zijn, die mensen de regels doen volgen” Charlotte Degezelle

11 mei 2020

14u05 1 Roeselare De heropening van de winkels na acht weken verliep maandagvoormiddag heel rustig in het Roeselaarse centrum. Het aantal wachtrijen aan de winkels bleef beperkt en wie kwam shoppen, kocht enkel het broodnodige. Heel opvallend in het straatbeeld was wel het veelvoud aan mondmaskers en de vele politieagenten en gemeenschapswachten die een oogje in het zeil hielden opdat alles veilig en gezond zou verlopen.



Zowel de handelaars als de stadsdiensten zetten de voorbije dagen alles op alles om ‘coronaproof’ shoppen mogelijk te maken in het Roeselaarse centrum. Er werden onder meer hygiënecontainers geplaatst, eenrichtingsshoppingroutes uitgestippeld en ruimte gecreëerd voor eventuele wachtrijen. Maar een stormloop bleef uit. Op het moment van de opening van de winkels was er wat volk op straat, maar niet meer dan de voorbije weken toen de winkels nog dicht waren. Her en der waren zelfs meer politieagenten en gemeenschapswachten te zien dan shoppers.

Aanschuiven aan telecomwinkels

Op sommige plekken dook er voor openingstijd wel al een wachtrij op. Dit in hoofdzaak aan de telecomwinkels, waar het ook voor de coronacrisis al quasi dagelijks aanschuiven was. Maar ook aan modeketen Zara stond nog voor de deuren open waren een rij van een achttal wachtenden. De Izegemse Marie-Laure Hinnekens (19) was er één van. “Ik heb echt dringend broeken nodig en zat af te tellen tot de dag dat de winkels weer openden. Ik heb het shoppen wel wat gemist”, zegt ze. “Ik ben wel niet zozeer speciaal naar Roeselare gekomen omdat ik per se hier wou shoppen, maar m’n zus moest hier zijn om haar eindwerk in te binden dus hebben we snel beide boodschappen gecombineerd. We zijn speciaal in de voormiddag gekomen in de hoop dat het rustig zou zijn en ik heb ook een mondmasker bij. Op straat draag ik het niet, maar in de winkels geeft dat me toch een veiliger gevoel.”

Ook Ellen Feys maakte onmiddellijk kennis met het aanschuiven in de rij aan de winkel. Zij stond ruim een halfuur te wachten aan optiek Hans Anders voor ze binnen kon. “Drie maanden geleden heb ik hier een leesbril en een zonnebril op sterkte besteld en eindelijk kan ik die afhalen”, zegt ze. “Maar eenmaal ik die boodschap gedaan heb, is het direct terug naar huis. Ik ben verpleegster en ken de richtlijnen dus maar al te goed. Ik ben dan ook blij te zien dat er veel politie en gemeenschapswachten op pad zijn die controleren en de mensen aanspreken als ze bijvoorbeeld de social distancing of het eenrichtingsverkeer op de voetpaden niet naleven.”

Mondmaskers

Naast de maatregelen genomen door de handelaars en de stad kozen ook heel veel shoppers er zelf voor om een mondmasker te dragen. “Een heel bewuste keuze”, zegt de Stadense Sandra Degraeve. “Ik heb bij Rituals snel wat douchegel en bodymelk nodig, maar ben toch niet echt 100% m’n gemak om te komen winkelen. Dus volg ik alle maatregelen goed op, draag ik het mondmasker als extraatje en ga ik straks heel snel weer naar huis. Chapeau trouwens voor Stad Roeselare voor de aanpak hier in centrum. Ze zijn erin geslaagd om met enkele ingrepen een aangenaam, maar bovenal veilig centrum te creëren.”

Ook Johny De Visch en Nancy Callewaert trokken met een mondmasker aan het centrum in. “Snel even naar het Kruidvat en kousen kopen. Meer niet”, zeggen ze. “En ja, we dragen daarvoor een mondmasker want je weet maar nooit. Het is gelukkig rustig zoals gehoopt.”