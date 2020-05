Rusthuizen Ter Berken en De Zilverberg bouwen corona-afdelingen af Valentijn Dumoulein

26 mei 2020

09u49 0 Roeselare Goed nieuws vanuit de rusthuizen Ter Berken en De Zilverberg in Roeselare. Daar worden de corona-afdelingen voor besmette inwoners afgebouwd.

De tests van de voorbije periode hebben namelijk aangetoond dat er geen nieuwe besmettingen zijn vastgesteld en dat de leefgroepen voldoende lang in isolatie zijn gehouden. In Ter Berken raakte ongeveer 25 procent van de inwoners besmet met Covid-19. Van de 234 uitgevoerde tests in De Zilverberg testten maar één bewoner en één medewerker positief.