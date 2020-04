Rusthuizen krijgen geld van provincie en Streekfonds in tijden van corona Charlotte Degezelle

28 april 2020

15u32 0 Roeselare Zes rusthuizen uit de regio die door de coronacrisis geconfronteerd worden met uitzonderlijke kosten voor de ondersteuning van hun bewoners en/of personeel kunnen rekenen op financiële steun van de provincie West-Vlaanderen en het Streekfonds.

Beiden lanceerden hiervoor eerder deze maand een projectoproep en er werd voorrang gegeven aan rusthuizen waar relatief meer kansarme ouderen verblijven. In totaal krijgen veertig rusthuizen elk vijfduizend euro. In de Mandelstreek krijgt De Oever uit Staden centen die gespendeerd worden aan het bevorderen van communicatie tussen de bewoners en hun familie in tijden van lockdown en het beschermen van de bewoners en personeel. OLV Ter Westroze in Staden zal het geld gebruiken om persoonlijke beschermingsmaterialen te kopen en ter ondersteuning van digitale contactmomenten tussen de bewoners en hun familie. Ter Berken in Roeselare wil inzetten op extra beweging en bescherming voor ouderen met (jong)dementie en psychische problemen en nog in Roeselare krijgt ook Vincenthove een financiële duw in de rug. Mariaburcht in Dentergem kan rekenen op steun voor het project ‘Samen ZORGEN, Samen STERK tegen Covid-19' en Sint-Jozef in Ruiselede voor ‘Let’s Beat Coronavirus COVID-19!’

In navolging van de oproep voor rusthuizen, loopt ook een oproep voor organisaties die zich richten op het voorkomen en/of doorbreken van sociaal isolement van mensen in armoede of van maatschappelijk kwetsbare jongeren en die door de coronacrisis hun werking niet kunnen garanderen. De provincie West-Vlaanderen en het Streekfonds voorzien hiervoor 125.000 euro waarbij elke organisatie maximaal vijfduizend euro kan aanvragen voor noodzakelijke, maar tijdelijke kosten door de coronacrisis. Projecten kunnen nog tot en met 30 april ingediend worden op de website van het Streekfonds.