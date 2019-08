Rumbeke Feest met Sven Ornelis, Sylver en John Leo CDR

22 augustus 2019

07u42 0 Roeselare De Notelaerewijk viert op zaterdag 24 en zondag 25 augustus Rumbeke Feest.

De festiviteiten concentreren zich op het centrale plein in de Gaston Vallaeystraat. Op zaterdag is er ambiance met optredens vanaf 18 uur door dj Sven Ornelis, Sylver en John Leo, winnaar van The Voice Senior. Voor deze avond zijn er VIP-tickets te koop. Op zondag is er vanaf 6 uur de traditionele rommelmarkt die heel de wijk inpalmt. Doorlopend is er heel het weekend kinderanimatie en staan er foodtrucks opgesteld.