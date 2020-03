Rumbeekse harmonie speelt ‘samen’ maar toch apart voor de zorgsector Valentijn Dumoulein

22 maart 2020

17u59 18 Roeselare De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia van Rumbeke is met een leuk initiatief gestart. Elke avond vatten de muzikanten post in hun tuin of huiskamer en ze spelen elk op hun eigen instrument hetzelfde lied. Het resultaat wordt nadien in een filmpje gestopt, waarin ze dan ‘samen’ spelen. Het gaat om een van de vele eerbetonen aan de zorgsector.

“Een van de muzikanten kreeg het idee en gezien mijn vrouw Els en mijn kinderen ook bij de harmonie betrokken zijn, vond ik het wel leuk alles in een filmpje te stoppen”, zegt Christophe Vandenbussche, die in het dagelijks leven mediabedrijf The Video Factory runt. “De muzikanten spelen elke avond om 20 uur hetzelfde lied. Ze hebben al een reeks partituren klaarliggen voor de komende dagen, dus er komen zeker nog filmpjes aan. Vanavond gaan we zelfs aan de slag met een ‘special guest’. Het resultaat maken we later bekend. We hebben al heel wat toffe reacties gekregen, zelfs van een harmonie uit Keerbergen. De harmonie van Sint-Eloois-Winkel denkt er nu over na om hetzelfde te doen. We gaan dit mogelijk opentrekken naar heel Vlaanderen, waardoor ook anderen zullen kunnen aansluiten.”