Rumbeekse Bigband doet genre alle eer aan CDR

08 oktober 2019

07u28 4

De Rumbeekse Bigband, onderdeel van Koninklijke Harmonie St.- Cecilia, concerteert op zaterdag 19 oktober in zaal Ocar op het Kerkplein. Onder leiding van dirigent Eric Verhaeghe, in het verleden als trompettist verbonden aan de BRT-bigband, zal het muzikale gezelschap het genre alle eer aandoen met pure bigbandnummers als Tuxedo Junction, Cute en uiteraard In the Mood. Met zanger Guy Milh heeft de bigband bovendien een klassebak in huis. Dit al duidelijk worden dankzij nummers Moon Dance, The Summerwind en I’ve got you. Het concert start om 20 uur. Tickets kosten in voorverkoop, bij Taptoe op het Kerkplein, 12 euro. Aan de deur betaal je 14 euro. Kinderen jonger dan 12 jaar komen er gratis in en wie een vrijetijdspas heeft betaalt zes euro in voorverkoop, zeven euro de dag zelf. Meer op www.harmonierumbeke.be.