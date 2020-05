Ruim miljoen Vlaamse centen voor twee uitbreidingen van Roeselaars warmtenet CDR

19 mei 2020

Twee uitbreidingen van het Roeselaarse warmtenet mogen samen rekenen op ruim één miljoen euro steun toegekend door Vlaams minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir (N-VA). Concreet krijgt afvalintercommunale Mirom 113.148 euro steun om enkele nieuwe klanten aan te sluiten op het bestaande net. Fluvius krijgt 898.088 euro steun om de bestaande hoofdleiding aan De Zilten te verbinden met de verkaveling Roobaertpark. Zo wordt de restwarmte van de verbrandingsoven van Mirom tot aan de nieuwe huizen gebracht. Roeselare zet met het warmtenet sterk in op duurzame warmte. De nuttige energierecuperatie van Mirom Roeselare is tussen 2011 en 2019 al met de helft gestegen. Van 41 naar 63 GigaWattuur per jaar. Ter vergelijking: een gemiddelde Vlaamse woning verbruikt 23 MegaWattuur warmte. In 2019 werd dus het equivalent van 2.105 woningen duurzaam verwarmd in Roeselare.