Ruim 43.000 mensen tekenen petitie voor politieman die skater sloeg: “Verrast door zoveel steun” Hans Verbeke

31 juli 2020

17u48 0 Roeselare Dylan (30) uit Wielsbeke sluit vrijdagavond rond 20 uur de petitie af die hij een kleine week geleden online zette om een politieman te steunen die in Roeselare een skater had geslagen omdat die geen mondmasker wilde dragen. Meer dan 43.000 mensen ondertekenden de petitie. “Het bewijs dat ik niet alleen sta met mijn mening”, zegt Dylan.

Net als zovelen keek Dylan Vanluchene vorig weekend met open mond naar de amateurvideobeelden waarop te zien is hoe een agent van de politiezone RIHO in Roeselare een 39-jarige skater aanpakte toen die hem maar bleef uitdagen. “Ik vond dat de agent wel wat hardhandig te werk ging maar anderzijds is het tijd dat er wat meer respect komt voor het gezag van onze politiemensen”, zegt de man. Daarom besliste ik om een online-petitie in het leven te roepen.”

Blijkbaar sta ik niet alleen met mijn mening, hoewel er ook mensen zijn die kritiek hebben op mijn initiatief Dylan (30) uit Wielsbeke

Ook kritiek

Wat Dylan niet verwacht had, gebeurde toch. Eerst honderden maar vrij snel ook al duizenden mensen zetten hun handtekening. Vrijdagavond om 17.30 uur stond de teller op 43.300. “Ongelooflijk dat dit zoveel teweeg heeft gebracht”, vindt de Wielsbekenaar. “Dit had ik nooit kunnen denken. Blijkbaar sta ik niet alleen met mijn mening, hoewel er ook mensen zijn die kritiek hebben op mijn initiatief. Anderzijds heb ik ook behoorlijk wat privéberichten gekregen van politiemensen die me bedanken voor de petitie. Ze zeggen dat het hen deugd doet en moed geeft om verder ten dienste te staan van de bevolking.”

Handtekeningen afgeven

Dylan is van plan om de petitie af te geven bij de politiezone RIHO. “Maar ik moet nog even bekijken hoe ik dat praktisch ga realiseren. Alles afdrukken, is een mogelijkheid. Maar dat worden dus al snel een paar duizend pagina’s. Of misschien kan ik alles downloaden en op een geheugenstick plaatsen. Da’s allicht iets efficiënter”, besluit de man.”