Ruim 240 km per uur op de snelweg: Kylian Hazard speelt rijbewijs kwijt

01 augustus 2019

15u02

Kylian Hazard (23) is op zoek naar een chauffeur die hem de komende twee weken overal kan rondvoeren. De voetballer van Cercle Brugge en broer van Real Madrid-speler Eden en Borussia Dortmund-voetballer Thorgan werd woensdagavond iets voor zessen door een gloednieuw snel anoniem voertuig van de politie in Roeselare aan de kant gezet toen hij met zijn Audi S3 tegen meer dan 240 kilometer per uur over de E403 scheurde. Hazard moest z’n rijbewijs inleveren voor een periode van vijftien dagen. Later zal hij zich voor de politierechtbank moeten verantwoorden.

Cercle Brugge sloot in mei een contract met de aanvaller tot 2023. De Bruggelingen bespreken intern welke sanctie Hazard opgelegd zal krijgen. De 24-jarige Hazard genoot zijn jeugdopleiding bij Tubeke en Lille. Nadien volgden passages bij WS Brussel, Zulte Waregem, Ujpest en Chelsea.