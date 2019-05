Ruim 2.400 vervoerscheques verkocht aan jongeren en houders van vrijetijdspas CDR

28 mei 2019

Het voorbije jaar zijn er 406 pakketten met telkens zes vervoerscheques verkocht aan jongeren en aan mensen met een vrijetijdspas. Dat blijkt uit een antwoord van mobiliteitsschepen Griet Coppé (CD&V) op een vraag van CD&V-raadslid Veroniek Debruyne-Desender tijdens de gemeenteraad. “Het succes van de vervoerscheques ligt niet zozeer maar echt bij de mensen met een Vrijetijdspas”, zegt de schepen. “Dat blijkt uit de cijfers van de unieke gebruikers: vijf jongeren en 33 houders van een vrijetijdspas. De vervoerscheques zijn opgestart als pilootproject, voor een periode van twee jaar en dat tot eind 2019. Het is de bedoeling dat we het project tegen eind dit jaar evalueren en dan zien hoe we er mee omgaan: verlengen, extra promoten, eventueel werken met een app,..”