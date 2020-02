Rugpatiënt blijft niet bij de pakken zitten en organiseert vakantiekampen voor kinderen Charlotte Degezelle

27 februari 2020

10u15 2 Roeselare Door rugproblemen kan Thomas Dinnecourt (33) maar deeltijds werken. Tijdens zijn zoektocht naar een zinvolle, en toch enigszins actieve, besteding van zijn vele noodgedwongen vrije tijd groeide het idee om actieve vakantiekampen voor lagereschoolkinderen te organiseren. In de paasvakantie staat hij met VakaDoe voor het eerst paraat in de Spanjeschool om kinderen de vakantie van hun leven te bezorgen.

“Ik heb drie hernia’s in m’n bovenrug” opent Thomas. “Opereren is geen optie omdat ze veel te dicht tegen de zenuwbanen liggen. Door die rugklachten kan ik maar halftijds mijn job als boekhoudkundig deskundige bij recruteringskantoor Vind! uitoefenen en heb ik veel vrije tijd. Volgens de artsen is het heel belangrijk om te bewegen, maar intensief sporten is geen optie meer voor mij. Het was dan ook even zoeken wat voor mij nog kon, nog haalbaar was. Ik ben altijd graag bezig geweest met kinderen en belandde zo bij KFC Marke waar ik tegenwoordig jeugdcoördinator en trainer van de U12 ben. Daarnaast ging ik regelmatig helpen bij m’n broer Niels die al jaren vakantiekampen voor kinderen organiseert in Kortrijk. Zo groeide langzaam maar zeker het idee om een gelijkaardig initiatief op te zetten in Roeselare voor kinderen van zes tot en met 12 jaar.”

Met VakaDoe organiseert Thomas z’n allereerste vakantiekamp in de paasvakantie, van 6 tot en met 10 april. Ook in de zomervakantie staan er drie kampen op de agenda en een kampje voor de herfstvakantie is in voorbereiding. Hij coördineert niet alleen het gebeuren, maar begeleidt ook een deel van de activiteiten. “Vooral de sportieve”, zegt hij. “Voor de andere werk ik samen met een team van monitoren, veelal mensen met een pedagogische achtergrond. Ik heb trouwens zelf ook alle pedagogische en didactische modules van de lerarenopleiding op zak en volgde ook een EHBO-cursus.”

Elke kampdag start om 9 uur. “Maar we voorzien al opvang vanaf 7.45 uur en ’s avonds ook tot 17.30 uur”, weet Thomas. “Elke dag staan er twee algemene activiteiten op het programma, bijvoorbeeld balsporten, waterspelletjes of een atletiek cup. Daarnaast bieden we een reeks keuzeactiviteiten, van creatief over dans tot foodlab, aan. Bij de inschrijving dient opgegeven te worden welke de favoriete keuzeactiviteiten van de deelnemertjes zijn. De meest populaire worden effectief georganiseerd. ’s Morgens voorzien we in samenwerking met De Frezeboer een stuk fruit voor de kinderen, ’s middags zorgt Motena voor een warme maaltijd en in de namiddag is er ook nog een versnapering. Dit alles is inclusief waardoor de kostprijs voor een vakantiekamp voor een week op 125 euro komt.”

VakaDoe vond onderdak in de Spanjeschool langs de Vierwegstraat. “Het is de school waar m’n eigen zoontjes school lopen, maar waar ik eveneens met open armen ontvangen werd door directeur Gerdi Casier. Ik mag er de sporthal en eetzaal gebruiken waardoor we bij minder weer steeds binnen aan de slag kunnen. De maximale capaciteit van een kamp is 60 kinderen en er moeten minstens 15 kinderen ingeschreven zijn.”

Meer op www.vakadoe.be. Inschrijven voor de paasvakantie kan nog tot 8 maart, voor de zomervakantie tot 31 mei. Ook kandidaat-monitoren kunnen zich via de website aanmelden.