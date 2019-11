Ruben Maes uitgeroepen tot Nurse of the Year: “Werken in de jeugdkliniek is mijn droomjob” Charlotte Degezelle

08 november 2019

08u53 4 Roeselare Roeselarenaar Ruben Maes (24), aan de slag als psychiatrisch verpleegkunde in de Pittemse Sint-Jozefskliniek, is uitgeroepen tot ‘Nurse of the Year’. Verpleegkunde was niet zijn eerste roeping, maar hij rolde in het vak dankzij zijn zus en is ervan overtuigd dat hij zijn droomjob te pakken heeft. “Ik heb altijd al een zorgende kant gehad”, zegt hij.

Om het beroep verpleegkundige, en de zorgsector in het algemeen, in een positief daglicht te stellen, organiseert uitzendbureau Care Talents elk jaar de verkiezing Nurse of the Year. Dit jaar kaapte Ruben Maes die titel weg. “Die titel komt totaal onverwachts, maar het is een mooie erkenning en een hele eer om Nurse of the Year te mogen zijn”, reageert Ruben. Zijn vriendin Delitia Roelens had hem ingeschreven voor de wedstrijd. “Ze is zelf verpleegkundige bij het Wit-Gele Kruis en vond het wel leuk om onze kans te wagen. Het werd uiteindelijk een heel avontuur voor mij. Plots kreeg ik een mailtje dat ik geselecteerd was uit negentig deelnemers, maar ik wist van niets. Toen mijn vriendin begon te giechelen, had ik snel door hoe de vork in de steel zat.”

De verkiezing bestond eerst uit een online stemronde om de tien finalisten te bepalen. “Ik eindigde in die eerste ronde als zevende en mocht door naar de testronde. Daar werden we onderworpen aan een aantal casussen. Dat was voor mij vrij zwaar, want die casussen hadden weinig tot niets te maken met de psychiatrie waarin ik werk. Gelukkig ben ik nog maar vijf jaar geleden afgestudeerd en zat de leerstof van toen nog niet al te ver.”

Niet eerste roeping

Vervolgens stonden er nog een panelgesprek en een individueel gesprek met de jury op de agenda. Donderdagavond kreeg Ruben te horen dat hij Nurse of the Year 2019 is. “Volgens de jury heb ik die titel te danken aan mijn rustige voorkomen, mijn instinctief vermogen en mijn stevige portie ambitie”, legt Ruben uit.

Ik heb altijd al een zorgende kant gehad en help graag mensen op het juiste pad Ruben Maes

Nochtans was verpleegkunde niet zijn eerste roeping. “In het middelbaar volgde ik de studierichting handel. Totaal iets anders dus. Maar mijn zus heeft verpleegkunde gestudeerd en die cursussen spraken me wel aan. Ik heb altijd al een zorgende kant gehad en help graag mensen op het juiste pad.”

Werken met jongeren

Tijdens zijn studies deed Ruben stage bij de neuro-psychiatrische Kliniek Sint-Jozef in Pittem. “Dat was voor mij een superervaring en ik was onmiddellijk overtuigd dat dit mijn ding was. Ondertussen werk ik al vier jaar in Pittem en het is mijn droomjob. Ik werk in de jeugdkliniek kortverblijf met jongeren tussen 14 en 18 jaar die opgenomen worden met allerlei problemen, gaande van mishandeling, seksueel misbruik, jongeren die zich van alle sociale contact afsluiten, die zelfmoordgedachten hebben,... Een zware job, maar ik werk samen met een fantastisch team bij wie ik mezelf kan zijn.”

Rubens telefoon staat ondertussen roodgloeiend. “Iedereen wil me feliciteren en net nu ben ik een weekje in verlof. Dus volgende week wordt het ook wel bijzonder als ik weer aan het werk ga.” Samen met de titel won Ruben trouwens ook duizend euro opleidingsgeld en een reischeque van vijfhonderd euro.

Tot slot nog dit. Roeselare heeft wel iets met de Nurse of the Year. In 2017 ging de titel naar de Ardooise Liesbeth Moortgat, verpleegkundige in het Roeselaarse AZ Delta.