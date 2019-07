RSL op Post vanaf eind oktober tien maanden dicht voor verbouwingen Charlotte Degezelle

07 juli 2019

08u53 6 Roeselare Na drie jaar verkennen en experimenteren ligt de invulling voor RSL op Post, het oude bpostgebouw op de hoek van de Brugsesteenweg en de Hugo Verrieststraat, vast. Eind oktober sluit het pand voor verbouwingen en in september 2020 moet de definitieve versie een feit zijn: een nieuwe thuishaven voor de Kringwinkel en het Ecocafé, sociale kruidenier De Graancirkel, het makerslab, inloophuis de Kom-af, een team van professionele hulpverleners, maar ook een plek waar iedereen culturele en sociale activiteiten kan organiseren.

Bpost verliet het hoofdkantoor op de hoek van de Brugsesteenweg en de Hugo Verrieststraat in juli 2014. Na 2,5 jaar leegstand kocht het Roeselaarse OCMW het gebouw voor 3.650.000 euro. “We hebben toen besloten dat we eerst drie jaar zouden verkennen en experimenteren om uit te maken wat we met het gebouw zouden doen”, zegt Ellen Coghe beleidsmedewerker voor stad en OCMW. “RSL op Post moest meer worden dan een nieuwe thuis voor de diensten op site Noord.”

Ondertussen is de verkenningsperiode achter de rug en is RSL op Post niet meer weg te denken uit de Rodenbachstad. Je vindt er het makerslab, er wordt gesport, er is een naaiatelier,... “In het eerste kwartaal van 2019 kwamen vierduizend mensen langs en organiseerden 33 organisaties activiteiten van culturele of sportieve aard, gelinkt aan ontmoeten of talentontwikkeling”, weet schepen en voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst Bart Wenes.

Nieuwe invulling

Ook de plannen voor het gebouw liggen definitief vast en in het najaar starten de verbouwingswerken. “Op de gelijkvloerse verdieping krijgt de Kringwinkel zijn vaste stek met ingang langs de kant van de parking. Ook het Ecocafé verhuist mee, maar die zal een polyvalent karakter krijgen en bijvoorbeeld ook benut worden door de Kom-af. Aan de kant van de Brugsesteenweg komt een terras. De kelderverdieping wordt de thuishaven van de sociale kruidenier De Graancirkel en er worden ook 35 parkeerplaatsen gerealiseerd. Een groep professionele hulpverleners, gaande van straathoek- tot schoolpoortwerkers, krijgt zijn uitvalsbasis op de verdiepingen, de keuken wordt op punt gezet met de naastgelegen polyvalente leslokalen en ook het makerslab krijgt een vaste stek. Het is niet de bedoeling dat RSL op Post een plek wordt louter voor kansarmen en doelgroepen. Het moet een inloopplek worden voor iedereen en waar alle mogelijke sociale en culturele activiteiten kunnen plaatsvinden.”

Pleinfunctie

Tijdens de werken wordt het spiegelglas vervangen door gewone ramen. “Zo breken we het gebouw echt open”, legt de voorzitter uit. “Ook de muur aan de parking wordt ingekort en er wordt een doorgang naar het Duivestraatje aangelegd, zodat de parking een echte pleinfunctie krijgt. De elektriciteit wordt vernieuwd, we gaan voor duurzame verlichting, zonnepanelen, vergroening van het gebouw en de site,... De werken starten in december. Daarom verhuizen alle activiteiten die hier nu al ondergebracht zijn tijdelijk weer naar site Noord. De grote werken moeten tegen mei achter de rug zijn. Vervolgens is het tijd om af te werken, in te richten en te verhuizen. In september 2020 willen we RSL op Post officieel openen.”

Het kostenplaatje bedraagt 2,4 miljoen euro. “We kregen al een Vlaamse subsidie van 900.000 euro voor RSL op Post als stadsvernieuwingsproject. Bovendien zullen we heel wat van die kosten recupereren met de verkoop van site Noord die, na sanering, in de toekomst privaat ontwikkeld zal worden.”