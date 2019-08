Rouwregister in KOERS na overlijden Bjorg Lambrecht CDR

06 augustus 2019

15u10 7

Aan de balie van KOERS. Museum van de Wielersport ligt een rouwregister voor iedereen die graag een boodschap wil neerpennen na het overlijden van Bjorg Lambregt. De jonge renner van Lotto-Soudal stierf gisteren aan zijn verwondingen na een zware val in de Ronde van Polen. Hij werd 22 jaar. Het rouwregister wordt later aan de familie bezorgd.

Op de sociale media van KOERS werd ook een boodschap geplaatst namen de medewerkers van het museum aan het Polenplein, Toerisme Roeselare en Vrijetijdspunt Roeselare. Daarin verwijzen ze tussen de regels naar Jean-Pierre Monseré, de Roeselaarse wereldkampioen die eveneens amper 22 was toen hij in 1971 om het leven kwam bij een ongeval tijdens een kermiskoers in Retie. “Voor altijd 22... Een zinsnede die voorbehouden had moeten blijven voor één renner... Wanneer het noodlot genadeloos toeslaat, kunnen we enkel verslagen stilstaan bij het verlies. Het verlies van een jonge talentvolle man aan het begin van zijn leven en carrière. Het verlies van een minzame jongen, gekoesterd door familie en vrienden. Er zijn geen woorden om hun verlies weg te nemen, enkel steun en de blijvende gedachtenis aan jongen, die altijd 22 zal zijn...”