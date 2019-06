Rotaryleden fietsen 43.000 euro bijeen voor Kom Op Tegen Kanker CDR

04 juni 2019

07u23 3

Acht leden van Rotary Roeselare namen tijdens het afgelopen verlengde weekend deel aan het Internationaal Peloton van Kom Op Tegen Kanker, een eenmalige organisatie naar aanleiding van de tiende verjaardag van de 1000 km voor Kom Op Tegen Kanker. Donderdag vertrokken ze in Lyon voor een uitdagende en afwisselende vierdaagse en reden via de Bourgogne, de Champagnestreek en Nord-Pas de Calais tot in Oudenaarde. Daar sloten ze zich aan bij de andere pelotons voor de laatste rit naar Mechelen. De sportievelingen fietsten dagelijks gemiddeld elk 250 kilometer. Dankzij hun krachttoer slaagden ze erin om niet minder dan 43.000 euro in te zamelen ten voordele van Kom Op Tegen Kanker.