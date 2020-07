Rotaryclubs schenken 150.000 euro voor behoud mughelikopter: “Redt tot 40 mensenlevens per jaar” Valentijn Dumoulein

04 juli 2020

13u58 213 Roeselare De toekomst van de mughelikopter ziet er weer wat rooskleuriger uit. 25 West-Vlaamse Rotary-clubs werken daarvoor samen en schenken de komende drie jaar 150.000 euro om de interventiehelikopter in de lucht te houden.

Een paar jaar geleden zag het er niet goed uit voor de mugheli. Het geld om de huur van de heli, het loon van de piloten en de brandstof te betalen dreigde op te geraken. De klassieke financiering door provincie, steden en gemeenten en bedrijven dekten de noodzakelijke werkingskosten niet meer. Er volgde een oproep van dokter Nicolas Müller, coördinator van de vzw Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening en die ontging ook Yves Peene van serviceclub Rotary Roeselare Mercurius niet.

700 interventies per jaar

“Het is schandalig hoe de mugheli na liefst 34 jaar van inzet en bewezen diensten tot op vandaag nog steeds in de lucht moet worden gehouden door sponsoring”, zei hij bij de voorstelling van het project op de Colliemolenhoeve in Oostnieuwkerke. “Als je weet dat zij instaan voor 700 interventies per jaar en daarin ook nog tot 40 mensenlevens redden, weet je dat deze helikopter van cruciaal belang is. Daarom zocht ik ter voorbereiding van mijn jaar als voorzitter contact met dokter Müller. Zijn passie en gedrevenheid voor de mugheli sterkten me meer en meer in het idee om een project op te starten dat we met meerdere clubs konden dragen. Zo zijn we bij 31 afdelingen langs geweest, waarvan er nu 25 mee zullen werken. Gedreven begon ik mijn eerste bezoek met een presentatie van 26 Powerpoint-slides. Op het eind waren er dat 160. Nooit heb ik gemerkt dat de aandacht minderde, integendeel. De helikopter leeft bij de mensen. Het is een dankbaar onderwerp.”

Het jaarlijkse budget van de mugheli bedraagt ruim 650.000 euro, een prijskaartje waarmee twee mugwagens in ons land kunnen draaien. “Maar het bereik is veel groter en bedraagt dat van 15 mugdiensten”, nuanceert dokter Müller. Rotary draagt daar nu zijn steentje toe bij en wil de heli voor de komende drie jaar ondersteunen. “Jaarlijks schenken we 50.000 euro. De 25 clubs schenken dus de komende drie jaar 6.000 euro en dragen zo allemaal hun steentje bij. Als dank voor de financiële steun staat het Rotary-logo voor drie jaar op de helikopter en uiteraard zijn we daar fier op”, besluit de Rotary-voorzitter.

Spoedarts verheugd

“Het schitterend initiatief van Yves Peene en zijn club toont waartoe een organisatie als Rotary in staat is”, zegt dokter Müller. “Wij en bij uitbreiding de hele bevolking zijn ontzettend blij met deze mooie steun. Dankzij jullie kunnen we weer verder.”

Ook provinciegouverneur Carl Decaluwé is lovend. “Dit gebaar van Rotary is ook een eerbetoon aan alle zorgverleners en toont het groot belang van deze serviceclubs aan. Het is van vitaal belang dat de Mug-heli blijft bestaan en we zijn blij dat er steun vanuit deze hoek komt, maar we blijven ook in Brussel aandringen op een structurele financiële ondersteuning”, belooft hij.

Aan het project werkten de Rotaryclubs van Tielt, Eeklo, Gistel, Aalter, Brugge, Izegem, Menen, Kortrijk, Damme, Waregem, Oostende, Poperinge, Kortrijk-Leie, Brugge-Zuid, Kruishoutem, Brugge-West, Diksmuide 86XX, Knokke-Oostkust, Torhout-Houtland, Kortrijk-Groeninghe, Zeebrugge-Oosthoek, Nieuwpoort-Westhoek, Koksijde-De Panne-Veurne, St.Jan-in-Eremo-Krekenland en Roeselare Mercurius mee.