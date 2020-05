Rotary RSL schenkt relaxpakketten aan zorgpersoneel Valentijn Dumoulein

25 mei 2020

12u32 12 Roeselare Serviceclub Rotary RSL heeft vijftig zorgverstrekkers en hun gezin verrast met een verwenpakket. De actie kreeg de naam ‘Worstjes voor de zorg’ mee, een knipoog naar hun uitgestelde wereldrecordpoging droge worstjes draaien.

“We wilden met deze relaxpakketten de zorgverleners een hart onder de riem steken”, zegt voorzitter Nicolas Vandendriessche. “Met al hun moedig werk in de zorgsector hebben ze wel rust verdiend. Daarom lanceerden we het project ‘Worstjes voor de Zorg’, ter voorbereiding op onze wereldrecordpoging om de langste droge worst van de wereld te maken. We hebben vijftig gezinnen van zorgverleners met zo’n pakket blij gemaakt. Ze werden via sociale media door de inwoners van Roeselare genomineerd.”

De voorbije dagen stuurde Rotary RSL ook persoonlijke kaartjes naar kinderen van de Sint-Idesbald-groep. “Deze kinderen waren voor vijf weken zeven dagen op zeven op internaat in quarantaine gehouden. We hebben hen een persoonlijke brief gestuurd om hen in deze moeilijke tijden toch wat te steunen”, besluit de voorzitter.

De wereldrecordpoging moest normaal tijdens de Roeselaarse Batjes plaatsvinden, maar zal door de coronamaatregelen op een ander tijdstip plaatsvinden.