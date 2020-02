Roslar Rally Team trekt met Subaru Impreza GC8 naar BK Valentijn Dumoulein

08 februari 2020

17u22 0 Roeselare Het Roslar Rally Team trekt dit jaar met een Subaru Impreza GC8 naar het Belgisch Kampioenschap Rally. Dit weekend was er alvast de teamvoorstelling en een testsessie om de Subaru verder af te stellen.

Vorig rallyseizoen kon piloot Ruben Wostyn (Roslar Boekhoudkantoor) rekenen op de bijstand van copiloot Steven Ramboer (ID-lettering) tijdens de Circuit Short Rally Zandvoort (NL) en Renties Ypres Rally. Vanaf huidig rallyseizoen zullen beiden samen een campagne in het Jobfixers BRC aanvatten.

“Uiteraard kijken we opnieuw sterk uit naar de Renties Ypres Rally, waar we vorig jaar vroegtijdig door pech uitgeschakeld werden. Anderzijds blijft de Omloop van Vlaanderen jaarlijks een vaste afspraak in mijn thuisstad, waar ook Roslar Boekhoudkantoor gevestigd is“ volgens piloot Ruben. “Straks openen we het seizoen in de Rally van Haspengouw. Een interessante wedstrijd om het goede ritme van vorig jaar terug op te pikken” aldus copiloot Steven.

In het Jobfixers BRC 2020 kan het team rekenen op het partnership van Roslar Boekhoudkantoor, ID-lettering, Industries Michiel Vermandere, Carrosserie Lauwyck, Inside Parts, ASH Cars en All Works Roeselare. Ook dit seizoen zal het team beroep maken op XLT voor alle logistieke bijstand en service.