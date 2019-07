Rookverbod en verboden vuur te maken in alle Roeselaarse parken en groenzones CDR

25 juli 2019

Eerder deze week vaardigde gouverneur Carl Decaluwé naar aanleiding van de aanhoudende droogte al een rookverbod en een verbod tot het maken van vuur uit voor alle provinciedomeinen. Hij riep toen ook alle burgemeesters om op gelijkaardige maatregelen te nemen in hun eigen stad of gemeente. Roeselaars burgemeester Kris Declercq (CD&V) gaat hier op in en neemt specifieke maatregelen in het kader van brandgevaar. Voor het volledige Roeselaarse grondgebied vaardigt hij een rookverbod en een verbod op het maken van vuur uit voor iedereen die aanwezig is in publieke groenzones, publieke parken en publieke plantsoenen die behoren tot het openbaar domein. Aan het Noordhof, de Grote bassin, het Geitepark, het Sint-Sebastiaanspark, het Pastoorsbos, Park Van De Walle, de Kleiputten, de Oude stedelijke begraafplaats en het Sterrebos, de grotere groenzones dus, wordt specifieke communicatie voorzien.