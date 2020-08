Rookontwikkeling in bijgebouw AZ Delta



Alexander Haezebrouck

16 augustus 2020

17u52 2 Roeselare De brandweer snelde zondagnamiddag naar het AZ Delta in Rumbeke. Daar was rookontwikkeling ontstaan in een bijgebouw. De brandweer hoefde het gebouw enkel te ventileren.

De rook ontstond in een ruimte waar drie turbines staan die voor de koeling van het ziekenhuis zorgen. Eén van die turbines had het begeven waardoor het begon te roken. Het probleem werd snel opgelost. De brandweer hoefde enkel maar te ventileren. Vlak daarvoor was de brandweer ook al opgeroepen voor een rookontwikkeling in een woning langs de Langebrugstraat in Roeselare. Daar had een bewoner zijn potje iets te lang op het vuur laten staan. Ook daar bleef de schade erg beperkt.