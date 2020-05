Rookmelder voorkomt erger bij kleine brand: vrouw preventief naar het ziekenhuis VHS

21 mei 2020

De brandweer rukte donderdagmorgen iets voor 2.30 uur uit naar de Kleine Bassinstraat in Roeselare. Daar was in een klein flatgebouw op de hoek met de Hendrik Consciencestraat brand uitgebroken op de tweede verdieping. Onvoldoende afgekoelde resten in een vuilniszak waren de boosdoener. Die begonnen te smeulen. De oververhitting veroorzaakte rook en die activeerde dan weer een rookmelder. Daardoor werd de bewoonster van de flat waar het brandje zich voordeed, op tijd wakker. Ze kon zonder problemen ontkomen maar werd preventief toch even naar het ziekenhuis overgebracht. De brandweer was de situatie in haar flat in een mum van tijd de baas. De schade bleef beperkt.