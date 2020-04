Roger Tanghe steekt personeel WZC Vincenthove hart onder de riem met smakelijke attentie CDR

21 april 2020

Roger Tanghe toonde opnieuw z’n gulle hart. Vorig jaar nog kocht hij langs de Noordstraat nog het gebouw waar de Televestiaire gehuisvest is en ook tal van vrijwilligersverenigingen kunnen steevast rekenen op zijn steun. Maar Roger heeft ook bewondering voor de grote inzet van iedereen actief in de woonzorgcentra, zeker nu in tijden van corona. “Daarom wou Roger graag alle 135 medewerkers van WZC Vincenthove, van de directie over de zorgkundigen tot de onderhoudsploeg, graag een attentie aanbieden”, vertelt Jan Vanneste, lid van het dagelijks bestuur van WZC Vincenthove. “Hij contacteerde Geert Nemegheer, meester-chocolatier van ’t Karakske, en verraste alle 13k tewerkgestelden naar aanleiding van de Dag van de Medewerker met een smakelijke paasattentie.”