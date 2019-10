Roeseloare Zingtegoare in zaal Don Bosco CDR

07 oktober 2019

07u59 0

Roeseloare Zingtegoare krijgt een tweede editie. Op zondag 13 oktober wordt er tussen 16 en 18 uur uit volle borst gezongen in zaal Don Bosco langs de ’s Gravenstraat 14. Iedereen die er zichzelf op betrapt regelmatig dat hij of zij staat te zingen onder de douche, meekweelt met de radio in de auto,… is welkom om samen te zingen in een losse, ongedwongen sfeer. De organisatie, Roeseloare Zingetegoare is een burgerinitiatief in samenwerking met de vzw Amate Galli, voorziet tekstboekjes en Wim Perneel en Katrijn Deneir leiden alles in goede banen. De gezellige zangstonde is gratis.