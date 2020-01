Roeselarenaar mag mening geven over nieuw ‘StadHUIS’ CDR

06 januari 2020

15u25 4 Roeselare In 2024 wil Roeselare aan de Botermarkt een nieuw en open ‘StadHUIS’ in gebruik nemen. Op 24 januari beslist een jury wie het nieuwe stadhuis mag ontwerpen.

Uit vijftien kandidaten werden vier ontwerpteams geselecteerd die op 24 januari hun idee mogen voorstellen. Voor het zover is, wil het stadsbestuur graag de mening van de Roeselarenaar horen. Wat moet dit stadhuis uitstralen? Elke Roeselarenaar kan zijn mening geven door voor woensdag 15 januari de vragenlijst op www.roeselare.be in te vullen. Wie dat doet, maakt kans om de voorstelling van de verschillende ontwerpen mee te beleven. Je mag dan feedback over de ontwerpen geven aan de jury. Wie er bij wil zijn, moet zich wel kunnen vrijmaken op woensdag 22 januari van 18 tot 19 uur en op vrijdag 24 januari van 7.30 tot 19 uur.