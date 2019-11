Roeselarenaar heeft wel erg unieke ‘plooifiets’ in de aanbieding Redactie

18 november 2019

11u34 38 Het leukste van het web Een opmerkelijk zoekertje op Facebook Marketplace. Daar biedt een Roeselarenaar een plooifiets van het merk Raleigh aan. En plooifiets mag je in dit geval wel heel letterlijk nemen.

Op Facebook wordt een koersfiets aangeboden van het klassieke Britse merk Raleigh. Een “plooifiets”, zo klinkt het, en die term blijkt in dit geval niet gelogen. Op de foto bij het zoekertje is namelijk te zien dat de koersfiets dubbel geplooid is. Meer een kunst- dan een gebruiksvoorwerp dus eigenlijk, maar voor alles bestaat een koper, moet de Roeselarenaar gedacht hebben. De verkoper geeft als richtbedrag 399 euro aan, maar voegt eraan toe dat de prijs bespreekbaar is.