Roeselarenaar geeft mening over nieuw stadhuis: groen, ruimte voor ontmoeting, aandacht voor verleden én behoud van ceremoniële functies in oud stadhuis Charlotte Degezelle

22 januari 2020

19u57 2 Roeselare Het nieuwe stadhuis dat tegen 2024 aan de Botermarkt zal verrijzen, moet volgens de Roeselarenaars en de medewerkers van de stad groen zijn, heden en verleden verbinden, een ontmoetingsplaats worden, duurzaam, toegankelijk en binnen het budget zijn. Bovendien moet het oude stadhuis aan de Grote Markt haar ceremoniële functie behouden. Dat blijkt uit een bevraging die eerder deze maand werd uitgevoerd en waarvan de uitkomst zeer nauw aansluit bij de mening van het stadsbestuur. Die resultaten worden nu meegenomen in de beoordeling van de ontwerpvoorstellen. Op vandaag zijn nog vier architectenbureaus in de running om het nieuwe stadhuis uit te tekenen, eind maart moet duidelijk zijn welk ontwerpteam de klus binnenrijft.

Een betere dienstverlening voor de burger, een aangenamere werkplek voor de 280 personeelsleden en de energiekost naar beneden halen. Dat zijn de drie redenen waarom het Roeselaarse stadsbestuur besliste om het huidige stadhuis aan de Botermarkt in te ruilen voor een hernieuwbouw. Dit jaar moet de ontwerper aangesteld worden zodat volgend jaar de werken kunnen starten. In 2024 moet het nieuwe stadhuis al een feit zijn. Maar eerst werden ook de gebruikers van het stadhuis, zijnde de burgers en de werknemers van de stad, gehoord. “Tussen 7 en 15 januari liep er een bevraging”, vertelt schepen van patrimonium, Tom Vandenkendelaere (CD&V). “Met 154 ingevulde bevragingen, waarvan ruim 130 afkomstig van inwoners, op één week tijd mogen we van een grote interesse spreken. Bovendien stelden 54 inwoners zich kandidaat om ook bij de voorstelling van de geselecteerde ontwerpteams te zijn. De vier kanshebbers zijn B-architecten, Architecten Achtergael, Kraaijvanger Architects en Stéphane Beel Architects.”

Maar wat zijn nu de verwachtingen van de burgers en de medewerkers van het nieuwe stadhuis en de bijhorende projectsite? “De Roeselarenaars willen aandacht voor groen in het ontwerp van het nieuwe stadhuis. Dit via binnentuinen, dakterrassen,… Het moet een hedendaagse site worden, die een blik werpt op de toekomst én het verleden. De geschiedenis en de toekomst van Roeselare moeten er elkaar vinden”, vat de schepen de bevraging samen. “Naast de klassieke dienstverlening, moet het stadhuis ook een ontmoetingsplaats zijn. De inwoners willen een plek om thuis te komen en mensen te ontmoeten op een ongedwongen manier. Een wandeling in een rustige omgeving, een koffie met vrienden, vergaderen met een vereniging, … Het moet mogelijk zijn op of rond de site. Verder moet het stadhuis duurzaam, energiezuinig, toegankelijk en binnen het budget zijn of vooruitstrevend met een rekening die klopt. Wat ook opvalt is dat de trouwzaal duidelijk in het hart van de Roeselarenaars zit. Ook de andere ceremoniële functies moeten volgens meer dan 70% van de bevraagden in het historisch deel van het gebouw behouden blijven. Tot slot willen de Roeselarenaars de geschiedenis van onze stad in het stadhuis zien terugkomen. Dat kan zowel permanent als via tijdelijke tentoonstellingen. Wat enorm opvalt bij de resultaten van de bevraging is dat de Roeselarenaars de ambities van de stad onderschrijven en een duidelijke mening hebben over de invulling van het historisch gedeelte die naadloos aansluit op de actuele invulling.”

De resultaten van de bevraging worden nu in een volgende stap door de jury meegenomen bij de beoordeling van de ontwerpvoorstellen van de vier kanshebbende architectenbureaus. Die jury is samengesteld uit schepen Tom Vandenkendelaere zelf, projectleider Giovanni Nowé, directeur ondersteunende diensten Bart Vandenbroucke, departementshoofd facilitair beheer Guy Taerwe, patrimoniummanager Pascale Denys, Raoul Maris van Gelotology, architect Filip Canfyn, zes vertegenwoordigers van de gemeenteraad en tot slot zes burgers en vier medewerkers van de stad die uitgeloot werden uit de kandidaten. “Vrijdag krijgen de vier ontwerpteams de kans om hun eerste tekeningen voor te stellen aan de jury”, duidt de schepen de volgende stappen. “Tegen eind februari verwachten we dan hun ‘best and final offer’ zodat we tegen eind maart de opdracht aan één van de vier kunnen gunnen. In april kan dat ontwerpteam dan concrete plannen beginnen opmaken voor ons nieuwe stadhuis. Ook over die volgende stappen gaan we de inwoners trouwens regelmatig informeren en/of consulteren.”