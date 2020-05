Roeselare zoekt animatoren zomervakantie CDR

05 mei 2020

Stad Roeselare zoekt animatoren voor de zomervakantie. Een animator staat in voor het organiseren van leuke activiteiten en spelletjes voor kinderen tussen 3 en 15 jaar. Dat kunnen activiteiten voor de speelpleinwerking of bij themakampen zijn. Er is een vergoeding voorzien voor de animatoren. Iedereen die 16 jaar of ouder wordt en zin heeft om kinderen de vakantie van hun leven te bezorgen kan zich inschrijven als animator voor de stedelijke vakantiewerkingen. Je hoeft geen diploma of attest te hebben. Inschrijven en alle info via http://jeugd.roeselare.be/animator.