Roeselare zit weer in de lift als shoppingstad: “Maar we gaan nu niet op onze lauweren rusten” Charlotte Degezelle

06 september 2019

17u30 0 Roeselare Wekelijks krijgt het Roeselaarse centrum 120.000 bezoekers over de vloer. Op zaterdag alleen al gaat het gemiddeld om 25.000 bezoekers. Dat blijkt uit de meest recente telling van winkelinformatiespecialist Locatus. Vzw Shopping en Centrum Roeselare is tevreden met deze cijfers, die bewijzen dat de shoppers Roeselare weer weten te vinden na de grootschalige wegenwerken van enkele jaren geleden. Al beseft de vzw dat ze niet op de lauweren mag rusten.

De vzw Shopping en Centrum Roeselare kraait nog geen victorie, maar is toch tevreden met de resultaten van de meest recente voorbijgangerstelling die winkelinformatiespecialist Locatus eind maart heeft uitgevoerd. Daaruit blijkt dat het centrum wekelijks 120.000 bezoekers ontvangt, waarvan 25.000 op zaterdag.

Inspanningen lonen

“In de gloriejaren mochten we op zaterdag 28.500 tot 30.000 bezoekers verwelkomen. Enkele jaren geleden, toen er in en rond Roeselare allerlei wegenwerken werden uitgevoerd, vielen we terug naar 18.000 tot 20.000 bezoekers op zaterdag”, weet centrumstrateeg Alex Leupe. “Met de huidige cijfers mogen we dan ook tevreden zijn. Zeker omdat de retail in het algemeen moeilijke tijden beleeft. Onze cijfers tonen dat we standhouden en zelfs weer wat groeien, maar bovenal dat onze inspanningen lonen. Onze cijfers vergelijken met die van andere steden is echter moeilijk, want steden als Antwerpen, Gent, Brussel of Brugge hebben niet alleen meer inwoners, maar ook meer (dag)toeristen dan Roeselare. Dan komen we sowieso als klein broertje uit de bus.”

Concurrentie

Om het dieptepunt door de vele wegenwerken te counteren, lanceerde Roeselare vorig jaar een nationale mediacampagne met de slogan ‘Winkelen in Roeselare, I love it!’. De stad werd onder andere in de kijker gezet op nationale radio en in onze krant en onze website. Dat lijkt te werken, al is de strijd nog niet gestreden. “We moeten constant alle registers blijven opentrekken om de consument naar Roeselare te blijven lokken, want de concurrentie tussen de shoppingsteden en andere (online) retailkanalen blijft een bepalende factor, meer dan vroeger”, beseft Leupe. “Bovendien besteedt de consument anders, wordt er minder impulsief geshopt dan vroeger en eens het gebudgetteerde bedrag gespendeerd is, blijven de euro’s en bankkaarten op zak. Net zoals in het bedrijfsleven moeten we dagelijks aan de boom schudden om nieuwe winkels te lokken, evenementen binnen te halen,... En dat we blijven schudden, kunnen we binnenkort bewijzen met een ‘shoppingprimeur’”, besluit Leupe.