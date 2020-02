Roeselare zet vier extra gemeenschapswachten in CDR

18 februari 2020

17u38 0 Roeselare Stad Roeselare zet voortaan vier extra gemeenschapswachten, waaronder de eerste twee dames, in en nog voor de zomer wordt ook de aanwervingsprocedure voor een 12de gemeenschapswacht gelanceerd. Voortaan krijgen allen enkele specifieke wijken toegewezen.

De eerste twee Roeselaarse gemeenschapswachten zijn in dienst bij de stad sinds juni 2014. Het team werd in 2018 een eerste maal uitgebreid met vijf gemeenschapswachten en nu dus opnieuw. “Zoals aangekondigd in het bestuursakkoord, zet de stad deze bestuursperiode in op een verhoging van het aantal gemeenschapswachten”, zegt burgemeester Kris Declercq (CD&V). “Het team is sedert 17 februari versterkt met vier bijkomende gemeenschapswachten, waaronder voor het eerst ook twee vrouwen. Met de lancering van een aanwervingsprocedure voor een 12de gemeenschapswacht, nog voor de zomer, mogen we spreken van een verdubbeling van het aantal gemeenschapswachten.”

De uitgebreide equipe laat toe om de aanwezigheid in de wijken te verhogen en de verbinding tussen gemeenschapswacht en een specifieke wijk te versterken. “Door aan elke gemeenschapswacht enkele gebieden toe te wijzen, wordt hij of zij samen met de wijkagent het eerste aanspreekpunt voor de burger”, aldus de burgemeester. “Het is ook de bedoeling dat er straks in de drie nieuwe wijkcentra (in Beveren, Rumbeke en Beitem nvdr.)wijkantennes worden gerealiseerd zodat de gemeenschapswachten er hun vaste stek hebben.”

Sinds de inschakeling van de gemeenschapswachten kon een versnelling hoger geschakeld worden in preventie van fietsdiefstal en woninginbraak en de aanpak van overlast. “Met deze uitbreiding wensen we onder andere meer in te zetten op verkeersveiligheid.” Korpschef Curd Neyrinck van de politiezone Riho roemt de gemeenschapswachten. “Wij zien hen echt als partner en wisselen heel veel informatie uit”, besluit hij.