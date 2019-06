Roeselare zet verder in op vergroening via projectoproep Natuur in je Buurt CDR

26 juni 2019

CD&V-gemeenteraadslid Matthijs Samyn bracht tijdens de gemeenteraadszitting de projectoproep Natuur in je Buurt van het Agentschap natuur en Bos ter sprake. “Deze projectoproep trekt in 2019 de kaart van projecten die door middel van natuurontwikkeling of groenaanleg inzetten op de bevordering van de gezondheid van de medemens, onze burgers”, aldus Matthijs. “Werkend binnen de gezondheidszorg weet ik maar al te goed dat natuur positieve effecten heeft op onze lichamelijke en geestelijke gezondheid. Mensen voelen zich gezonder en komen minder bij de huisarts als ze in een groene buurt wonen. Met het bestuursakkoord 2019 - 2024 zetten we daar reeds op, maar dienen we ook een dossier in voor deze projectoproep”. Schepen van milieu Michèle Hostekint (SP.A & De Vernieuwers) beaamt de grote ambities van de stad op vlak van groen. “We gaan niet alleen voor 100.000 nieuwe bomen, maar willen ook het publieke groen verdubbelen”, zegt ze. “Groen is inderdaad goed voor het welzijn van de mensen. Deze oproep valt niet in dovemansoren en we zijn bereid om na te denken over een creatief dossier om hiervoor in te dienen. We zullen onderzoeken welke projecten hiervoor in aanmerking komen en we willen ook projecten van andere verenigingen, organisaties,… faciliteren en ondersteunen.”