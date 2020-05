Roeselare zet bij aanwervingen in op videogesprekken CDR

18 mei 2020

11u19 1

Ook in tijden van corona blijft stad Roeselare aanwerven. Op vandaag hebben ze een hele reeks diverse vacatures open staan. Ze zoeken onder meer een graficus, een recyclageparkwachter, sportmonitoren, een deskundige mobiliteit,… Maar net door de coronacrisis gebeurt het solliciteren vandaag net iets anders. Er wordt volop ingezet op videogesprekken. Voor assessmentoefeningen wordt op het moment zelf bekeken of deze praktisch haalbaar zijn of moeten uitgesteld worden naar een latere datum. Alle details over de vacatures vind je hier.