Roeselare zet Belgische mode centraal

12 oktober 2020



Roeselare was vorig jaar gaststad bij de eerste editie van de Week van de Belgische Mode. Die eer is dit jaar weggelegd voor Tessenderlo, maar toch stellen de Roeselaarse winkels in de week van 12 tot 17 oktober de Belgische Mode centraal. De Rodenbachstad telt meer dan 60 winkels waar je Belgische mode kan kopen. Via de Week van de Belgische Mode leveren ze hun bijdrage aan in de kijker zetten en breder bekend maken van de Belgische mode en haar modemerken. Meer op de Facebookpagina Shopping & Centrum Roeselare.