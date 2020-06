Roeselare zet acteurs in om ludiek op social distancing in horeca te wijzen Valentijn Dumoulein

14 juni 2020

13u32 4

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Roeselare Het stadsbestuur van Roeselare gaat tot eind juli lokale acteurs inzetten om op een ludieke manier op de coronamaatregelen in de horeca te wijzen. Vooral de verplichte anderhalve meter afstand wordt op café op een terrasje al eens vlug vergeten.

Wie zaterdag op de Grote Markt een terrasje deed keek ongetwijfeld vreemd op toen enkele vreemd verklede mensen met een meetlat in de aanslag hun kant op kwamen. Wat verder een gelijkaardig tafereel, maar dan met een koppel die een grote hoepel vasthield. De opzet werd al vlug duidelijk: de stad huurt nog tot eind juli lokale acteurs in om mensen op ludieke wijze duidelijk te maken dat ze ook in een café of op een terras social distancing in gedachten moeten houden. “Je zou daar de politie of gemeenschapswachten kunnen inzetten, maar het leek ons fijner de mensen daar op een iets aangenamer manier op te wijzen”, zegt burgemeester Kris Declercq. “Er mag al wat meer, maar we vinden het onze taak om iedereen te blijven sensibiliseren. Zeker in de horeca, waar het al gauw gezellig is en de waakzaamheid al eens even verloren wordt.”

Zaterdag vond een try-out van het concept plaats. De acteurs gaan op verschillende tijdstippen langs bij de horeca in het centrum en de deelgemeentes.