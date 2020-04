Roeselare zegt ‘njet’ tegen prijzenbreker Jumbo langs Diksmuidsesteenweg. Actiecomité haalt opgelucht adem Charlotte Degezelle

07 april 2020

09u33 16 Roeselare Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunningsaanvraag van ontwikkelaar Beco Retail Invest om op de leegstaande Creasite langs de Diksmuidsesteenweg een nieuw winkelcomplex te realiseren waar de Nederlandse prijzenbreker Jumbo z’n allereerste West-Vlaamse filiaal wou openen. Het actiecomité Leefbaar Schiervelde, dat 160 bezwaren indiende tegen de plannen, reageert enthousiast maar blijft tegelijkertijd op zijn hoede.

NV Beco Retail Invest uit Hooglede diende begin dit jaar een aanvraag in om langs de Diksmuidsesteenweg de leegstaande gebouwen van Crea Printing Industries te slopen en er een winkelcomplex van ruim 3.500 vierkante meter te bouwen samen met een parking van 200 parkeerplaatsen. Jumbo zou in één van de twee winkelpanden hun allereerste West-Vlaamse winkel openen. Al snel stak er een storm van protest op. Actiecomité Leefbaar Schiervelde, genoemd naar de nabijgelegen wijk, verzamelde niet minder dan 160 bezwaren, maar ook Unizo en oppositiepartij Groen waren niet te spreken over de gekozen locatie.

De plannen staan haaks op de ruimtelijke visie van het stadsbestuur. De stad wil dat commerciële activiteiten zo veel mogelijk in het kernwinkelgebied gesitueerd zijn. Verder werd de aanvraag geweigerd omdat het aanzienlijke negatieve mobiliteitseffecten met zich zou meebrengen Tom Vandenkendelaere (CD&V)

Buiten kernwinkelgebied

De voorbije weken nam het stadsbestuur de bezwaren onder de loep die binnenkwamen tijdens het openbaar onderzoek en maandag viel de finale beslissing: Roeselare weigert de omgevingsvergunningsaanvraag. “De plannen staan haaks op de ruimtelijke visie van het stadsbestuur om een kernversterkend beleid te voeren”, duidt schepen van Omgevingsvergunningen Tom Vandenkendelaere (CD&V). “De stad wil dat commerciële activiteiten zo veel mogelijk in het kernwinkelgebied gesitueerd zijn of in de nabije omgeving ervan geïntegreerd worden. Alleen zo kan het kernwinkelgebied op een vlotte manier bereikt worden. Verder werd de aanvraag geweigerd omdat het aanzienlijke negatieve mobiliteitseffecten met zich zou meebrengen voor de omgeving. Tot slot werden in de aanvraag bepaalde milieueffecten niet correct in kaart gebracht, waardoor de impact op de omgeving niet goed kon ingeschat worden. Ook de aanleg van de parking beantwoordde niet aan de visie van het Roeselaarse Groenplan.”

Gezond verstand

Bij het actiecomité Leefbaar Schiervelde weerklinkt gejuich. “Wij zijn natuurlijk heel tevreden over de manier waarop het stadsbestuur met onze bezwaarschriften is omgegaan, maar ook de bekommernissen van alle betrokkenen in rekening heeft gebracht”, reageert Erwin Ureel van het actiecomité. “De weigering van de vergunningsaanvraag is zeer goed nieuws voor de leefbaarheid van de wijk, maar ook voor de lokale middenstand. Het gezond verstand heeft in dit dossier de bovenhand genomen.” Maar de buren blijven tegelijkertijd ook op hun hoede. “Er kan natuurlijk altijd nog in beroep gegaan worden bij de provincie”, weet Ureel. “Maar er liggen sterke argumenten tegen de plannen op tafel. Daarnaast weten wij ook wel dat de Creasite sowieso een nieuwe invulling zal krijgen. We hopen dat er werk wordt gemaakt van een uitgebalanceerd plan op mensenmaat.”