Roeselare wil zorghelden eren met kunstwerk CDR

30 juni 2020

07u26 0 Roeselare CD&V-raadslid Matthijs Samyn pleitte tijdens de gemeenteraadszitting voor een kunstwerk in het straatbeeld van Roeselare ter erkenning van de vele mensen die zich inzetten tijdens de coronacrisis, een kunstwerk dat verbindt. Het stadsbestuur voorziet een budget van 30.000 euro.

“De COVID-19-periode is voor iedereen een bijzondere tijd en heeft een zware impact op velen onder ons. Deze epidemie werd in onze stad met grote professionaliteit en inzet aangepakt door vele Roeselaarenaars. Denk maar aan de burgers die de richtlijnen goed opvolgden, de vuilnismannen of de winkelbedienden die zorgden dat het ‘normale’ in het abnormale nog verder verliep, de vele vrijwilligers van Roeselare Helpt en het stadsbestuur dat accuraat handelde in het algemeen belang”, zegt Matthijs. “Ook de equipe in de frontlinie verdient bijzondere aandacht: alle zorgverleners in Roeselare, zowel in het ziekenhuis, de woonzorgcentra als in de thuisdiensten. Deze zorgverleners hadden ook angst voor een onbekend virus, maar aarzelden niet om deze crisis kordaat aan te pakken. Dit werd ook opgemerkt door de Roeselarenaar. Op verschillende manieren uitten burgers hun waardering voor de zorgsector. Deze waardering was voor vele zorgverleners hartverwarmend en gaf hen een boost om door te gaan. Naar mijn mening moeten we ook vanuit het stadsbestuur het signaal geven dat we de vele inspanningen waarderen van iedereen die zich bijzonder maakte tijdens deze crisis. Het oltegoare-gevoel! Daarom stel ik graag voor om een kunstwerk te voorzien in de stad. Een kunstwerk herinnert blijvend aan de inspanningen die gebeurd zijn en staat symbool voor onze waardering voor iedereen die op één of andere manier zijn steentje bijdroeg.”

Burgemeester Kris Declercq (CD&V) oordeelt dat het voorstel van Samyn een uitstekend idee is en meer nog, dat er al een budget van 30.000 euro ter beschikking gesteld is. “Het is de bedoeling dat er vanuit het culturele veld een voorstel komt. Het kan via een wedstrijd zijn of door één kunstenaar of een participatief gegeven. Bedoeling is om niet alleen de zorghelden in de kijker te zetten, maar ook de vele andere mensen die ervoor zorgden dat de zaken tijdens de crisis bleven doorgaan. Hopelijk zorgt het werk bovendien voor een blijvend gevoel van samenhorigheid.”