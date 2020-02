Roeselare wil weten hoe inwoners willen wonen CDR

05 februari 2020

08u22 0 Roeselare De stad Roeselare schotelt haar inwoners de online woontest ‘Thuis in de toekomst’ voor. Daarin kunnen inwoners aantonen hoe ze graag willen wonen.

Hoe we leven en wonen, verandert razendsnel. Maken we in de toekomst plaats voor meer groen? Hoe pakken we parkeerproblemen aan? Wordt het contact met onze buren beter? Kan iedereen straks te voet naar de supermarkt? Wat er allemaal verandert, is niet altijd even duidelijk. Daarom lanceert de Vlaamse overheid samen met de stad Roeselare de woontest Thuis in de Toekomst. Via die online woontest kun je als burger duidelijk maken hoe je graag wilt wonen: wat je belangrijk vindt en wat niet. Met de informatie uit de test kan het bestuur vervolgens aan de slag en samen met de burgers plannen maken voor de toekomst. Meer info op www.roeselare.be en www.thuisindetoekomst.be.