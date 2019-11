Roeselare wil verkoop van lachgas in nachtwinkels verbieden CDR

07u50 0 Roeselare In navolging van onder andere Kortrijk maakt ook Roeselare werk van een verbod op de verkoop van lachgas via nachtwinkels en horecazaken.

“Lachgas maakt al een tijdje opgang als roesmiddel bij de jeugd en in het uitgangsleven. Studies tonen aan dat dit nieuw roesmiddel kan leiden tot brandwonden, maar ook tot een tekort aan vitamine B12, wat dan weer kan leiden tot zenuwletsels en hersenschade. In Nederland zijn er zelfs al mensen met verlammingsverschijnselen”, zegt raadslid Immanuel De Reuse (Vlaams Belang). “Kortrijk heeft al enkele maatregelen genomen om de verkoop te beperken, wat gaat Roeselare doen?”

Burgemeester Kris Declercq (CD&V) legde zijn oor afgelopen zomer al te luister bij de politie. “In september kreeg ik te horen dat er maar heel sporadisch capsules van lachgas gevonden worden en ook AZ Delta meldt geen echt probleem is. Er zijn ook geen indicaties dat er lachgaspatronen verkocht worden in nachtwinkels. Toch hebben we eind september een infonamiddag voor scholen en hulpverleners geroganiseerd. Bovendien gaan we een verbod op de verkoop van lachgas in nachtwinkels en de horeca opnemen in het politiereglement. Die aanpassing wordt in maart of april aan de gemeenteraad voorgelegd.”