Roeselare wil KOERS. Museum promoten met KOERSbus: “We brengen expositie naar mensen” Charlotte Degezelle

22 juli 2020

07u00 0 Roeselare KOERS. Museum van de Wielersport krijgt er tegen maart 2021 een rijdend broertje bij: de KOERSbus. Bedoeling is om vanaf volgend wielervoorjaar op pad te gaan met het museum op wielen en op tal van wielerevenementen mensen warm te maken voor een bezoek aan het Roeselaarse museum. De KOERSbus krijgt ook een educatieve functie.

“Het idee om met het museum naar de mensen toe te gaan leeft al langer”, vertelt schepen José Debels (CD&V). “Maar nu wordt het langzaam maar zeker concreet. We schreven al verschillende bureaus aan met de vraag naar een voorstel om het mobiele museum aan te kleden en zetten ook stappen om een bus aan te kopen. Die zal dan volledig gestript moeten worden en thematisch aangekleed tot KOERSbus.”

WK wielrennen

Hoe de bus er zal uitzien is nog een vraagteken, maar schepen Debels hoopt dat het museum op wielen tegen maart 2021 een feit is. “Want dat is net voor de start van het wielervoorjaar, wat ons de mogelijkheid geeft om met de bus naar alle grote wielerwedstrijden te trekken en KOERS echt in de kijker te zetten”, zegt hij. “Topmoment zou alvast het WK wielrennen moeten worden dat volgend jaar in Vlaanderen wordt georganiseerd. Tijdens het WK zelf zouden we graag alle gaststeden (Knokke, Brugge, Leuven en Antwerpen, nvdr.) aandoen , maar er is zo veel mogelijk in aanloop naar dat wereldkampioenschap. Zo zijn er in Vlaanderen tal van straten vernoemd naar wereldkampioenen. In onze eigen stad hebben we de Jean-Pierre Monseréstraat, maar in Antwerpen heb je bijvoorbeeld de Stan Ockersstraat. Het zou heel leuk zijn mochten we ook op die locaties eens kunnen opduiken met de KOERSbus. Meer nog, het museum beschikt over een zodanig grote collectie dat we speciaal voor die bezoekjes de bus zelfs deels thematisch kunnen inrichten met items die verwezen naar die specifieke renner. Een ander idee is om ook andere steden en gemeenten die in het verleden al het WK mochten organiseren, zoals Moorslede en Waregem, te bezoeken.”

Educatieve pakketten

In eigen stad zal de KOERSbus opduiken tijdens het Natourcriterium, op de start van Dwars door Vlaanderen en op de G.P. Jean-Pierre Monseré. “Maar de bus kan even goed ingezet worden tijdens bijvoorbeeld de Open Monumentendag”, aldus schepen Debels. “De KOERSbus moet in eerste instantie een proevertje van het eigenlijke museum zijn, een trigger om mensen naar KOERS. Museum te lokken. Daarnaast kan het een belangrijk instrument zijn om de collectie verder te doen aangroeien. Waar de KOERSbus passeert, zullen er mogelijk voor het museum interessante verhalen verteld worden en misschien denken mensen dankzij de bus net aan die memorabilia die ze nog ergens op zolder hebben. Tot slot willen we met de KOERSbus zeker ook de jeugd bereiken. Nu al beschikt het museum over verschillende educatieve pakketten.”