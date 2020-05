Roeselare werkt aan droogteplan Valentijn Dumoulein

26 mei 2020

16u24 4 Roeselare We beleven het droogste voorjaar sinds 1901 en dat noopte raadslid Stefaan Van Coillie (CD&V) op de gemeenteraad er toe te polsen welke maatregelen de stad zal nemen om watertekort tegen te gaan. Daaruit blijkt dat er droogteplan in de maak is.

“In het verleden moest water zo snel mogelijk wegvloeien, terwijl we het voortaan zullen moeten kunnen opslaan”, beseft Stefaan. “Ik verneem dat het Agentschap Waterwegen & Zeekanaal overweegt het waterniveau van het kanaal drie procent te laten verhogen om soelaas te bieden. Klopt dit? En bestaat er een subsidie om burgers die geen regenput hebben er toch eentje te laten steken? Tot slot: hoe zit het met de strategische watervoorraad van Roeselare?”

Subsidie geschrapt

Schepen Marc Vanwalleghem (CD&V) stelt alvast gerust: “Alle strategische putten zijn vol en alle water die nodig is, zijn uit bassins getrokken. Belangrijk wordt de commissie Ruimte van 22 juni, waarop we ons droogteplan zullen voorstellen, zodat we voorbereid zijn op zulke scenario’s. Een subsidie om een regenput te laten steken, hadden we als een van de eerste steden ingevoerd, maar bij een beparingsronde in 2018 is die gesneuveld. Wat het debiet van het kanaal betreft, moet er uiteraard overleg met heel wat andere steden volgen, maar het idee rijpt alvast.”