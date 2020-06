Roeselare wapent zich tegen eventuele tweede coronagolf CDR

30 juni 2020

11u17 0 Roeselare Stad Roeselare bereidt zich nu al voor op een eventueel tweede coronagolf. Dit door onder meer ervoor te zorgen dat er nu al een voorraad mondmaskers voor handen is.

Het was gemeenteraadslid Bart De Meulenaer (N-VA) die tijdens de gemeenteraad informeerde naar een noodplan voor dat snel uitgerold kan worden als er een tweede coronagolf op ons afkomt. “Is het bijvoorbeeld wijs om nu al te proberen een paar duizend tests strategisch op te slaan, waarmee we bij geval van uitbraak snel en adequaat kunnen tracen? In hoeverre is men daarmee bezig? Daarbij lijken strategische stocks aan FFP2-maskers mij niet overbodig. Dat hoeft daarom niet bij de stad te liggen, maar men zou de partners die van belang zijn in de gezondheidszorg van de Roeselarenaars daar kunnen vragen om ondersteuning. Een ander voorbeeld is een strategische stock aan zepen, een strategische stock aan ontsmettingsmiddelen.”

Burgemeester Kris Declercq (CD&V) blikte als voorzitter van de Taskforce Corona eerst even terug. “We hebben het er redelijk vanaf gebracht doordat er zo snel een taskforce was. Nu is het tijd om te evalueren wat goed was en wat beter kan. Daarbij is het belangrijk dat alles op het juiste niveau gebeurt, van lokaal tot Vlaams of federaal. Vanuit de veiligheidscel kregen we al het advies om aan verdere bevoorrading te werken voor de essentiële diensten, van mondmaskers tot handgels. Wij hebben alvast nog 12.000 mondmaskers in stock en we blijven die voorraad aanvullen zolang als nodig. Ook bij AZ Delta zijn ze qua voorraden goed voorbereid, bij Motena is het crisisplan klaar en ook de huisartsen en triageposten zijn voorbereid.” Het voorzien van tests is tot slot de taak van de Vlaamse en federale overheid volgens de burgemeester.