Roeselare viert nationale feestdag met Jelle Cleymans en Sha-Na

09 juli 2019

De Verbroedering van Vaderlandslievende Verenigingen Roeselare (VVVR) en de Stad Roeselare slaan de handen in elkaar om van zondag 21 juli een echte feestdag te maken. De Nationale feestdag start met een eerder plechtig gedeelte. Om 11.20 uur is iedereen welkom in de Sint-Michielskerk voor het Te Deum, vervolgens trekt men onder begeleiding van het Gildemuziek naar de Botermarkt voor de groet aan de Belgische vlag. In het jaar dat verzetsheldin en scoutsmeisje haar eigen straat krijgt in Roeselare speelt de scouts hier een centrale rol. Afsluitend is er een speech van de burgemeester. In de namiddag organiseert de VVVR samen met Radio Bingo een volksfeest op het Stationsplein. “Vanaf 13 uur tot 19 uur verwelkomen we de Funbus die springkastelen, gekke fietsen, een ballenbad, … met zich meebrengt”, weet Ronny Vandamme, secretaris van de VVVR. “Een spectaculaire steltenloper show zorgt voor kleur, een zumbademo voor de nodige energie en een parade van Fiels Marshal Haig’s Own Pipes & Drums voor muziek. Ook de Roeselaarse reuzenfamilie tekent present en er zijn gratis optredens van Sandra, Sha-Na, Jennifer Berton en coverband Strawberry Jam. Radio Bingo zendt bovendien live uit vanop het Stationsplein. De wandeltocht die we de voorbije jaren organiseerden, is geschrapt doordat er geen Roeselaarse wandelclub meer is met wie we konden samenwerken.” ’s Avonds verlegt het feestgedruis zich naar de Grote Markt. “Tussen 19.30 en 22 uur zijn er twee optredens”, weet Stephanie Castelein, publieksmedewerker bij de stad. “Retrogroep ’t Schoon Vertier zal de Grote Markt opwarmen en vervolgens treedt Jelle Cleymans op met zijn El Bandido’s. Dit is een verrassingsact want Jelle maakt pas de dag zelf welke twee gasten hij meebrengt. Mogelijkheden zijn Clara Cleymans, James Cooke, Gert Verhulst, Jonas Van geel, Lucas Van den Eynde of Barbara Dex.” Ook deze optredens zijn gratis.