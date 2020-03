Roeselare versterkt callcenter 1788 voor vragen over corona Charlotte Degezelle

13 maart 2020

18u13 0 Roeselare In het kader van de coronacrisis wordt het callcenter 1788 van de stad Roeselare uitgebreid en versterkt.

“Het callcenter is via het gratis telefoonnummer 1788 bereikbaar op weekdagen van 8.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 15 uur. Ook op zaterdag van 8.30 tot 12 uur zijn onze medewerkers te bereiken via het telefoonnummer 1788”, zegt burgemeester Kris Declercq (CD&V). Ook de dienstverlening van de stad blijft gegarandeerd. Wel worden maatregelen genomen om de hygiënische richtlijnen strikt op te volgen. “Wat telefonisch of via digitale weg kan gebeuren, zal zo worden afgehandeld. Een afspraak maken voor je langskomt wordt gestimuleerd. We vragen om niet-dringende bezoeken aan de stads- en OCMW-diensten uit te stellen naar een later moment.”

Voorlopig blijven de openingsuren van alle eerstelijnsdiensten gehandhaafd. Ook de recyclageparken blijven open. Aan de medewerkers die geen permanentiedienst opnemen, werd gevraagd zo veel mogelijk van thuis uit te werken. Op het balieplein en in de wachtzaal van het stadhuis worden maatregelen genomen om alles wat betreft de hygiëne en de fysieke afstand zo optimaal mogelijk te garanderen. Alle stedelijke sport-, jeugd- en cultuurzalen zijn tijdelijk gesloten.