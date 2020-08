Roeselare versoepelt coronamaatregelen: mondmaskerplicht binnen kleine ring verdwijnt, net als hygiënecontainers in winkelgebied Sam Vanacker

21 augustus 2020

16u18 28 Roeselare De mondmaskerplicht binnen de Roeselaarse kleine ring verdwijnt. De mondmaskerplicht binnen de Roeselaarse kleine ring verdwijnt. Nadat eerder al de gemeenschappelijke maatregelen binnen de Midwest-regio teruggeschroefd werden , versoepelt het stadsbestuur na overleg met vzw Centrum en Shopping Roeselare nu ook de coronamaatregelen in de stad.

Roeselare voerde op 24 juli een mondmaskerplicht in binnen de kleine ring. Van die ingrijpende maatregel wordt vanaf maandag 24 augustus afgestapt. De federale regering legt het dragen van een mondmasker wel nog op in winkelstraten, winkelcentra, winkels en op drukke plaatsen. Die verplichting blijft dus ook gelden in de Roeselaarse winkelstraten.

Ook hygiënecontainers en paaltjes verdwijnen

Ook de drie grote hygiënecontainers in de Noordstraat, Markt en aan het station verdwijnen en worden vervangen door discrete ontsmettingspalen. Ook het toilet op het Stationsplein en de wachtpaaltjes in de Ooststraat verdwijnen, al blijven de wachtstickers wel behouden, net als de looprichtingen. Ook de extra plantenbakken in de Ooststraat blijven staan. Eerder besliste de Veiligheidsraad al dat winkelen vanaf maandag weer met twee mag en bovendien langer dan dertig minuten.

Parkeren

Vanaf maandag 24 augustus geldt het normale parkeerregime in de Noordstraat, Manestraat, Jan Mahieustraat en Delaerestraat weer. Het parkeerverbod in de Ooststraat blijft wel behouden om de sociale afstand in deze drukke winkelstraat te kunnen garanderen. Op de Grote Markt blijven de extra parkeerplaatsen voor personen met een handicap ook behouden.

Richtlijnen blijven volgen

Burgemeester Kris Declercq (CD&V) roept iedereen op waakzaam te blijven ondanks de versoepelingen. “In Roeselare evolueren de coronacijfers voorlopig gunstig. Die positieve resultaten zijn de inspanning van iedereen. Ik wil dan ook iedereen bedanken die de maatregelen goed opvolgt, maar het is nog niet voorbij. Blijf de richtlijnen nauwgezet opvolgen in het belang van ieders gezondheid.”

Volgende week wordt een bewonersbrief in alle Roeselaarse brievenbussen bedeeld met informatie rond de nieuwe maatregelen. Met vragen over corona kun je nog altijd bellen naar het gratis nummer 1788, mailen naar 1788@roeselare.be of een kijkje nemen op www.roeselare.be/corona.