Roeselare verruilt tuinmachines op 2-takt voor elektrische toestellen CDR

18 februari 2020

08u17 0 Roeselare CD&V-raadslid Stefaan Van Coillie (CD&V) toonde zich tijdens de gemeenteraadszitting bekommerd over de impact van tuinmachines met een 2-takt motor op de luchtkwaliteit.

“Heggenscharen, bladblazers, kettingzagen, bosmaaiers,… zorgen voor uitlaatgassen, fijn stof en lawaaihinder en zijn volgens een studie zelfs vervuilender dan een auto”, stelt Van Coillie. “In het Vlaams regeerakkoord staat dat deze 2-takt toestellen voor het onderhoud van openbaar groen uitgefaseerd worden.”

Volgens schepen Marc Vanwalleghem (CD&V) schaart de stad zich achter de plannen van de Vlaamse regering. “Gelukkig zien we steeds meer elektrische toestellen met degelijke accu’s die zelfs opgeladen kunnen worden met groene stroom. Bovendien zijn die toestellen stiller en dus minder storend voor omwonenden. We gaan geleidelijk de toestellen van onze eigen diensten vervangen. Daarnaast gaan we bij overheidsopdrachten opleggen dat er gewerkt wordt met elektrische toestellen. Hierbij hebben we het geluk dat er net dit jaar enkele contracten vervallen.”